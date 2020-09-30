Слова Фокина об отсутствии РФ в Донбассе вызвали бурную реакцию на Украине

Заявление первого замглавы украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) Витольда Фокина об отсутствии российских войск в зоне военного конфликта в Донбассе, привело к тому, что на политика ополчились представители украинских партий и даже американские партнеры Киева.

Об этом пишет агентство RT, которое собрало различные мнения украинских политиков и экспертов о словах Фокина.

Напомним: Витольд Фокин в 1991 году стал первым премьер-министром независимой Украины и занимал этот пост до 1992 года. В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Фокина заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Практически сразу после назначения Фокин обратил на себя внимание украинских националистов, называя воюющих на стороне ЛНР и ДНР повстанцами и призывая Киев к выполнению Минских соглашений в полном объеме.

На днях на заседании комитета Верховной рады по госстроительству Витольд Фокин заявил, что нет никаких доказательств того, что Украина в Донбассе воюет с Россией.

«Я не политик… никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел», — сказал Фокин, отметив, что в Донбассе против украинских вооруженных сил воюют «наемники почти из 30 стран мира».

Украинские СМИ поспешили напомнить, что дипломат ранее уже озвучил в интервью эту позицию. Кроме этого, он заявлял о готовности отправиться в зону конфликта для переговоров с представителями ЛДНР в случае соответствующего распоряжения президента или Верховной рады.

Украинские политики тоже не оставили выступление Фокина без внимания. По мнению депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, слова Фокина можно приравнять к диверсии, так как он повторяет тезисы «российской пропаганды». Также Гончаренко подчеркнул, что, если Фокина не исключат из состава украинской делегации в контактной группе, это будет означать, что президент Зеленский согласен с его позицией.

Как рассказала депутат Верховной рады Соломия Бобровская, фракция «Голос» решила подготовить депутатский запрос к главе государства с требованием лишить Фокина должности в контактной группе.

«Публичные высказывания Фокина до момента его введения в состав ТКГ также неоднократно имели антиукраинское содержание и противоречили официальной позиции Украины относительно российской вооруженной агрессии против Украины, в частности о незаконной аннексии АРК Крым и города Севастополя», — говорится в запросе партии «Голос», который цитирует «Интерфакс-Украина».

Источник RT в партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сообщил, что слова Фокина указывают на отсутствие у команды Зеленского единого мнения о мерах по урегулированию конфликта в Донбассе, при этом рейтинг самого президента и его партии может пострадать из-за подобных заявлений.

При этом источник RT в партии «Слуга народа» отозвался о заявлении Фокина положительно, отметив, что замглавы украинской делегации в контактной группе не боится говорить правду, а также имеет четкое понимание того, как можно реально остановить военный конфликт.

«Думаю, что ни у кого не осталось сомнений, что одними обвинениями в адрес России боевые действия не остановить. Думаю, что националисты не простят Фокину таких заявлений и потребуют от Зеленского его уволить», — добавил представитель партии власти в беседе с RT.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT напомнил, что Витольд Фокин не первый украинский политик, заявивший об отсутствии российских войск в зоне военного конфликта в Донбассе. Поэтому нельзя сказать, что позиция замглавы делегации соответствует позиции Москвы.

О том, что у украинской стороны нет доказательств участия подразделений российских войск в военных действиях в Донбассе в 2017 году говорил еще Георгий Тук – замминистра по делам неподконтрольных территорий.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил Тук.

С таким же заявлением в 2019 году выступил глава СММ ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан. Отвечая на соответствующий запрос постоянного представителя РФ в Совбезе ООН Василия Небензи, Апакан констатировал, что мониторинговая миссия не зафиксировала присутствия российских военных на украинской территории.

Тем не менее, добавил Владимир Жарихин, именно на Витольда Фокина, вновь указавшего на отсутствие российских войск в Донбассе, сейчас ополчились представители оппозиционных украинских партий, которые называют дипломата предателем.

«Фокин уже испытывает психологическое давление. Но он сильный человек и опытный политик, поэтому его не так просто сдвинуть», — отметил Жарихин.

С ним согласен и представитель партии «Голос», обсудивший с RT сложившуюся ситуацию.

«В парламенте недовольны заявлениями Фокина, которого поддерживает глава офиса президента Андрей Ермак. На Западе его позицию уже окрестили как пророссийскую, американские партнеры тоже недовольны», — рассказал собеседник агентства.

Поэтому сейчас вряд ли можно ждать, что Зеленский рискнет прислушаться к советам Фокина сделать предложенные им шаги по направлению к урегулированию, а значит шансы на мир остаются призрачными, считает представитель «Голоса».

В заключение RT приводит мнение политолога Александра Дудчака. По его мнению, заявление Фокина во многом отражает реальное положение дел в Донбассе, и поэтому на него так бурно реагируют радикалы и националисты.

«Фокин правильно обозначил, что между Украиной и Россией нет войны, поскольку украинская власть воюет против тех, кого считает своим народом, — уверен Дудчак. — Но он не прав в отношении наемников, поскольку в начале конфликта приезжали добровольцы, которые, увидев несправедливость, пришли на помощь родственникам и единоверцам».

Украинской власти, по словам эксперта, выгоден миф о том, что Россия воюет на стороне республик Донбасса, так как это объясняет неспособность Киева завершить войну. Президент Зеленский в прошлом году имел шанс положить конец военному конфликту, напомнил в заключение Дудчак, но он вместо этого сам втянулся в войну и стал соучастником военных преступлений. Поэтому теперь Зеленский вряд ли примет советы Фокина и закончит войну.

На протяжении шести лет украинские чиновники обвиняют Россию в участии в военных действиях на территории Донбасса. Москва же регулярно отвергает обвинения Украины и напоминает Западу, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения. В документе еще в 2015 году прописали механизмы урегулирования гражданской войны.