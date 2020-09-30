Мощный взрыв прогремел в столице Франции

Звук мощного взрыва услышали жители Парижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Рейтер".

Парижане рассказали на своих страницах в социальных сетях, что отголоски взрыва можно было услышать даже в пригороде населенного пункта. Сведений о пострадавших людях не поступало, пишет СМИ.

Позднее пресс-служба полиции страны выступила с заявлением, что инцидент произошел из-за самолета, который преодолел звуковой барьер над городом. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.