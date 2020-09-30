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13:25   30 Сентября 2020
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Франции

Мощный взрыв прогремел в столице Франции

Звук мощного взрыва услышали жители Парижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Рейтер".

Парижане рассказали на своих страницах в социальных сетях, что отголоски взрыва можно было услышать даже в пригороде населенного пункта. Сведений о пострадавших людях не поступало, пишет СМИ.

Позднее пресс-служба полиции страны выступила с заявлением, что инцидент произошел из-за самолета, который преодолел звуковой барьер над городом. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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Автор: Ирина Большунова
#взрыв #чп #париж

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