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13:22   30 Сентября 2020
Политика

Twitter ограничил работу страницы правительства Венгрии

Twitter ограничил работу страницы правительства Венгрии

Администрация американского интернет-сервиса микроблогов Twitter ограничила работу учетной записи, принадлежащей правительству Венгрии. Об инциденте рассказал представитель кабинета министров страны.

Twitter продолжает свою политику, которая имеет все признаки цензуры. Например, несколькими днями ранее сервис применил ограничения к российскому изданию РИА Новости. Пользователи сервиса лишились возможности выйти на страницу издания с помощью поисковой выдачи.

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Автор: Илья Романович
#twitter #венгрия #блокировка

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