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13:18   30 Сентября 2020
Общество

Обнародованы новые правила защиты прав потребителей в РФ

Обнародованы новые правила защиты прав потребителей в РФ

Роспотребнадзор утвердил новые правила защиты прав потребителей, который вступят в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприятиям общепита запретят оказывать платные услуги без согласия посетителя. В противном случае он сможет потребовать вернуть деньги. Также ресторанам и кафе нельзя будет включать в чек чаевые, комиссии и дополнительные платы.

Предприятия общественного питания должны будут предупреждать о наличии платных услуг в заведении. Цена на предложения должна определяться стоимостью продукции. Потребителя не должны вводить в заблуждение дополнительные расходы, отметили в Роспотребнадзоре.

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #правила #потребитель

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