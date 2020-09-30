Обнародованы новые правила защиты прав потребителей в РФ

Роспотребнадзор утвердил новые правила защиты прав потребителей, который вступят в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприятиям общепита запретят оказывать платные услуги без согласия посетителя. В противном случае он сможет потребовать вернуть деньги. Также ресторанам и кафе нельзя будет включать в чек чаевые, комиссии и дополнительные платы.

Предприятия общественного питания должны будут предупреждать о наличии платных услуг в заведении. Цена на предложения должна определяться стоимостью продукции. Потребителя не должны вводить в заблуждение дополнительные расходы, отметили в Роспотребнадзоре.