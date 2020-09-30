Песков: Москва призывает Баку и Ереван прекратить боевые действия

Россия призывает Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 30 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера, высказываясь об армяно-азербайджанском конфликте, призвал противоборствующие стороны — Баку и Ереван — немедленно прекратить ведение огня, а другие страны — вести себя сдержанно.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации в связи с обострением карабахского конфликта. Он объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, а также заявил о намерении Турции вмешаться в ситуацию.