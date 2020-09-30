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12:57   30 Сентября 2020
Общество

Песков ответил на вопрос о соблюдении изоляции теми, кто общается с Путиным

Песков ответил на вопрос о соблюдении изоляции теми, кто общается с Путиным

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все ли, кто совещается с главой РФ Владимиром Путиным, проходят двухнедельную изоляцию. Ответ он предоставил в рамках ежедневного брифинга.

Песков отметил, что "частично может подтвердить" эту информацию. Кто-то проходит самоизоляцию, а кто-то – нет, отметил пресс-секретарь президента РФ. Все зависит от графика должностного лица. Сначала специалисты оценивают риски. После чего принимается решение об изоляции до встречи с Владимиром Путиным.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #песков

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