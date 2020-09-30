Медиагруппа «Патриот»
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12:54   30 Сентября 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему российского телевидения

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему российского телевидения

Государственные телеканалы активно транслируют передачи с пошлостью и сплетнями, несмотря на критику со стороны всех политических организаций. Медиагруппа "Патриот" предлагает обсудить этот вопрос в прямом эфире.

Государство финансирует пробуждающие в зрителях самые низменные чувства передачи, поскольку такие ток-шоу приносят рейтинг телеканалам. Порядка 102 млрд руб. выделили власти на поддержку средств массовой информации в 2020 году.

Целесообразность транслирования подобных ток-шоу на государственных телеканалах обсудят журналисты 30 сентября в 14:00 в ходе онлайн-конференции. Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" приглашают к обсуждению всех желающих журналистов. Присоединиться к трансляции можно в социальной сети "ВКонтакте".

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Автор: Борис Нестеров
#телевидение #эфир #патриот

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