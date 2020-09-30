Политолог: признание независимости Карабаха разрядит обстановку в регионе

Армения рассматривает возможность признать независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Азербайджан незамедлительно ответил: такой шаг будет означать «сожжение всех мостов», предупредил посол в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул намерение страны «восстановить свою территориальную целостность». Баку однозначно не признает даже потенциальную возможность независимости Республики Нагорный Карабах.

Но именно признание независимости республики сможет изменить ситуацию в лучшую сторону, полагает генеральный директор Центра политической информации Андрей Мухин.

«Этому конфликту порядка 30 лет. Поэтому все мосты сожжены достаточно давно. Единственное, что может ситуацию разрядить, это признание независимости Нагорно-Карабахской Республики. Это в значительной степени научит Азербайджан относиться уважительно к статусу-кво», — рассказал Мухин в комментарии «Политике Сегодня».

Премьер-министр Грузии предложил Азербайджану и Армении провести переговоры в Тбилиси, но Алиев ответил, что переговорный формат по Карабаху не дал результатов, а значит «в призывах к диалогу нет нужны». Политолог Мухин указывает, что Баку опирается не только на свои силы, но и на помощь союзников.

«В последние годы Азербайджан, к сожалению, довольно часто провоцировал конфликты, опираясь на турецкую помощь. Я не обвиняю Азербайджан — он действует исходя из своей логики того, как должно быть. Но проблема в том, что Азербайджан — не один действующий актор на Кавказе. Это целая группа акторов. И поэтому за то, что произошло сейчас, придется расплачиваться и Армении, и Азербайджану», — заключил эксперт.

Ранее советник президента НКР по внешней политике Давид Бабаян рассказал о турецко-азербайджанской агрессии против республики, боевиках в регионе, работающих за гонорары и добровольцах, приехавших поддержать НКР. О том, почему Карабах критически важен для армянской государственности, читайте в нашем интервью с республиканским чиновником.