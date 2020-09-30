Посол Азербайджана: Россия имеет решающее слово в НКР

Россия имеет право на решающее слово в ситуации с Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы.

По его словам, обострение карабахского конфликта назревало давно. Однако признание НКР приведет к краху всех дипломатических переговоров, убежден азербайджанский посол.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обвинения в нападениях и провокациях звучат как со стороны Еревана, так и со стороны Баку.

МИД РФ ранее призвал стороны немедленно прекратить огонь. Турция при этом заявляет о готовности оказать Азербайджану любую поддержку, если потребуется. В Кремле считают, что подобные заявления лишь "подливают масла в огонь" конфликта.