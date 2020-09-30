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12:51   30 Сентября 2020
Общество

Правительство РФ предложило увеличить МРОТ с 2021 года

Правительство РФ предложило увеличить МРОТ с 2021 года

Кабинет министров РФ внес в Госдуму законопроект о новом методе расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года. В случае принятия законопроекта МРОТ повысится до 12 792 рублей.

Правительство предложило отталкиваться при расчете минимального размера оплаты труда не от потребительской корзины, а от уровня дохода большинства граждан. Так, со следующего года МРОТ может составлять 42% от медианной заработной платы. Такой способ расчета поднимет показатель с 12 130 до 12 792 рублей. Повышение МРОТ затронет порядка 3,9 млн человек, отметило Министерство труда РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #правительство #мрот

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