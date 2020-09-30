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12:40   30 Сентября 2020
Общество

Хозяйка "плачущей кошки" из мемов сообщила о ее смерти

Хозяйка "плачущей кошки" из мемов сообщила о ее смерти

"Плачущая кошка" из мемов умерла. Об этом сообщила ее хозяйка — американка Киана МакМиллан, передает "Газета.ру".

На момент смерти Инки было 11 лет. Ранее у кошки диагностировали онкологию, пишет издание. Болезнь проходила с осложнениями, поэтому американка решила усыпить знаменитого питомца.

Фото Инки появилось в соцсети Tumblr в 2015 году. Вскоре люди стали использовать ее изображения в качестве мема, а также фотографировать своих животных, пополняя коллекцию в разделе "плачущие коты".

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Автор: Василий Пименов
#сша #смерть #кошка #мем

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