Хозяйка "плачущей кошки" из мемов сообщила о ее смерти

"Плачущая кошка" из мемов умерла. Об этом сообщила ее хозяйка — американка Киана МакМиллан, передает "Газета.ру".

На момент смерти Инки было 11 лет. Ранее у кошки диагностировали онкологию, пишет издание. Болезнь проходила с осложнениями, поэтому американка решила усыпить знаменитого питомца.

Фото Инки появилось в соцсети Tumblr в 2015 году. Вскоре люди стали использовать ее изображения в качестве мема, а также фотографировать своих животных, пополняя коллекцию в разделе "плачущие коты".