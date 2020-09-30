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12:40   30 Сентября 2020
Политика

ЕСПЧ призвал Армению и Азербайджан к соблюдению Европейской конвенции

ЕСПЧ призвал Армению и Азербайджан к соблюдению Европейской конвенции

Европейский суд по правам человека обяжет Азербайджан прекратить огонь, так как тот наносит удары по гражданским объектам.

ЕСПЧ удовлетворил заявление Правительства Армении о применении промежуточной меры, пишет Nation News.

Ситуация в Нагорном Карабахе может привести к серьезным нарушениям Европейской конвенции. Боевые действия нарушают гражданские права и ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Также ЕСПЧ напоминает Азербайджану и Армении об обязательствах по Европейской конвенции, согласно которым запрещено бесчеловечное обращение или наказание. Обе стороны обязаны ЕСПЧ о выполнении обязательств.

Армения может подать в дальнейшем иск против Азербайджана в ЕСПЧ за совершение военных преступлений против человечности — такой шаг создаст правовую основу для открытия дела в Гаагском уголовном суде.

Турецкие F-16 поднялись в воздух над Карабахом, сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#еспч #азербайджан #армения

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