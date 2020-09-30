Названа сложность борьбы с черными лесорубами на Дальнем Востоке

Эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил, почему президент РФ Владимир Путин поручил полностью запретить экспорт необработанной древесины с 2022 года, а не сейчас.

«Есть технические вопросы. Во-первых, есть только поручение президента. Его еще нужно перевести на законодательные рельсы, подготовить соответствующий законопроект, это раз. Второе: есть технические проблемы, допустим, уже проведены аукционы, заключены контракты», — начал Нагибин.

В скором времени решение «ударит» по криминальным структурам, но пострадать могут и обычные, порядочные бизнесмены, которые работали по старой схеме и по закону, продолжил эксперт.

«Особенно на Дальнем Востоке. Это же круговая порука. Нужно перестроить все системы работы. Не секрет, что статистика в Китае и в России в разы отличается от того, какую информацию подает российская таможня и китайская. Они-то ничего не скрывают. Сколько получают, столько получают. Там просто объемы сумасшедшие контрабанды и незаконных вырубок», — отметил Нагибин.

Поэтому нужен переходный период, согласился эксперт. Ведь президент не зря обозначил необходимость отработать нововведение в ряде регионов в пилотном режиме.

«Это настолько важное решение, потому что, поверьте, в субъектах на местах встречается огромное сопротивление не только среди чиновников, бизнесменов, но и местных жителей. Надо понимать, что в некоторых районах Дальнего Востока и Сибири работы нет. Люди, занимаясь серыми схемами и незаконными рубками, получают зарплаты, а сейчас они всего этого лишатся. Поэтому необходимо еще продумать и социальный фактор. Как людей занять», — добавил Нагибин.

Президент в ходе совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса также говорил о единой системе учета древесины и сделок с ней. Поскольку получается, что сделки заключают на один объем, а вырубают — на другой. Эксперт подтвердил необходимость проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и вывоза за пределы РФ.

«Задача была поставлена давно уже. В 2006 году, когда был утвержден Лесной кодекс и полномочия передали субъектам, что, кстати, не есть хорошо. Потому что в субъектах для черных лесорубов это стала еще более удобная схема. Тогда уже была поставлена задача взять на учет все ценные породы леса. До сих пор оценки полноценной наших лесных ресурсов нет», — объяснил Нагибин.

Кроме того, Путин предложил с 1 января 2021 года запустить для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих с лесом, специальную программу модернизации на базе Фонда развития промышленности. Эксперт согласился, что бизнесменам понадобятся льготные кредиты на переоборудование производств под переработку древесины.

«Чтобы перекрыть поставку лесных ресурсов необработанных, необходимо, действительно, как минимум, закупить, поставить оборудование, которое будет работать. Нужны новые контракты, необходимо найти покупателей на уже обработанный лес», — сказал Нагибин.

Также президент предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Эксперт объяснил, зачем стране нужны дополнительные механизмы управления и контроля за лесами.

«Отработать систему надзора, соответственно, контроля и наказания. Потому что под видом санитарных рубок лес валят. Пожары, которые возникают, на 80% искусственно. Верховой пожар, существует такая практика, когда верхушка сгорает, а стволы остаются. Вроде горел, а на самом деле это нормальный лес. Эти все лазейки необходимо в правовом плане перекрыть», — подтвердил Нагибин.

Еще Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту, а лесной надзор также распространить на транспортировку, хранение и переработку древесины.

«Идет реорганизация лесных инспекторов. Это фактически выстраивается вертикаль таким образом, чтобы лесной инспектор на местах не зависел от руководства субъектов. Вертикаль контроля будет усилена», — разъяснил Нагибин.