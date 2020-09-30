Ударные возможности новых Ка-52КМ усилят будущие вертолетоносцы РФ

Модернизированные вертолеты морского базирования Ка-52КМ будут оснащены усовершенствованными двигателями, средствами поиска подводных лодок и современным ракетным оружием, что значительно расширит оперативные возможности и ударную мощь ВМФ России в океанских зонах.

Об этом в беседе с RT рассказали военные эксперты, комментируя недавнее заявление генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского. Глава организации рассказал, что Ка-52КМ будут созданы к моменту достройки заложенных минувшим летом в Керчи двух уникальных кораблей-вертолетоносцев проекта 23900.

По словам Богинского, новые боевые машины разработаны на базе морского вертолета Ка-52К «Катран», который в свою очередь является модернизированной версией ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».

«Учитывая, что в нашей стране заложили два новых вертолетоносца, к моменту их сдачи уже должны быть готовы вертолеты для размещения на этих кораблях. Исходя из этого, мы считаем, что новый корабельный вертолет должен появиться раньше запланированной на 2025—2026 годы сдачи вертолетоносцев», — добавил глава холдинга.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT об основной особенности вертолетов: на общей несущей оси используется два винта. Такая соосная система расширяет возможности использования машин. К тому же, функции и ударная мощь модернизированной модели Ка-52КМ будут существенно расширены, так как на эту модификацию вертолета установят современное ракетное оружие, средства для поиска подводных лодок и усовершенствованные двигатели.

«Соосная конструкция Ка-52 повышает маневренность вертолета и позволяет использовать эти машины для разных задач: как для поиска подводных лодок, так и для спасательных операций», — объяснил эксперт.

В то же время военный эксперт Алексей Леонков добавил, что изготовленные специально для новых универсальных десантных кораблей вертолеты на несколько порядков усилят боевое могущество морского соединения. По его словам, вертолеты, подобные морской машине Ка-52К «Катран», вносят серьезный вклад в операции десантной высадки, поддерживая ее огнем.

«Основное назначение универсальных десантных кораблей, которые в этом году начали собирать в Керчи, — высадка и огневая поддержка десанта боевыми вертолетами, — объяснил Леонков. — На борту универсального десантного корабля будет размещено порядка 16 единиц авиационной техники, большую часть которых будут составлять вертолеты Ка-52КМ».

Напомним, впервые о необходимости создать корабельную версию вертолета Ка-52 в июне 2011 года заявил глава «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин. Первый полет опытный образец Ка-52К «Катран» совершил в 2015 году, а в 2017 году модифицированные боевые машины прошли морские испытания.