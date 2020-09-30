Военные базы в Сирии могут принести России экономическую выгоду

Генерал Сергей Чварков заявил, что Российская Федерация повысила боеготовность войск в Сирии с момента начала операции в стране. По его словам, сирийские военные базы могут принести России экономическую выгоду, передает РИА Новости.

Пять лет назад Россия начала военную операцию в Сирии и, приложив все усилия, смогла восстановить боеготовность сирийской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего начальника Центра по примирению в Сирии российского генерала Сергея Чваркова.

"Россия активно участвует в процессе политического урегулирования в Сирии, направляя свои усилия на интеграцию различных политических партий и оппозиционных кругов для восстановления мира в государстве", — уточнил генерал.

Он отметил, что военные сирийские базы могут принести России экономическую выгоду. По словам Чваркова, наша страна продолжает успешно сотрудничать с Ираном по вопросу Сирии. Вместе с тем он заметил, что углублять взаимоотношения не стоит, поскольку Иран возлагает надежды на создание таких структур, которые не подчиняются Дамаску. А после привлечения иранской армии к патрулям конфликт может обостриться.