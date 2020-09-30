Коронакризис приведет к нищете миллионов жителей Азии

Многие жители азиатского региона рискуют оказаться за чертой бедности вследствие кризиса, последовавшего за пандемией коронавируса, пишет Lenta.ru.

Десяткам миллионов азиатов грозит попадание за черту бедности в 2020 году. Причиной является кризис, вызванный пандемией коронавируса, гласят данные Всемирного банка.

Число жителей развивающихся стран Восточной Азии и Океании, находящихся в нищете, может подскочить впервые за последние два десятилетия, прогнозируют специалисты Всемирного банка. Последствия, вызванные коронакризисом, могут сказаться на многих годах в будущем, заключили в организации.

Вместе с тем Всемирный банк обратил внимание на технологический прогресс во время карантина, который может дать новые экономические возможности для бедного населения.