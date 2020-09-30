Минобороны Армении: бои в Карабахе продолжаются по всей линии фронта

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются по всей линии фронта, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он уточнил, что азербайджанские военные используют в северной части региона разные виды вооружения, в том числе и дальнего действия. Также Азербайджан задействовал против Армении боевые беспилотники и артиллерию.

"И у нас, и противника есть потери", — подчеркнул Ованнисян.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул 27 сентября 2020 года. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в начале боевых действий и провокациях.