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12:06   30 Сентября 2020
Армия

Минобороны Армении: бои в Карабахе продолжаются по всей линии фронта

Минобороны Армении: бои в Карабахе продолжаются по всей линии фронта

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются по всей линии фронта, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он уточнил, что азербайджанские военные используют в северной части региона разные виды вооружения, в том числе и дальнего действия. Также Азербайджан задействовал против Армении боевые беспилотники и артиллерию.

"И у нас, и противника есть потери", — подчеркнул Ованнисян.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул 27 сентября 2020 года. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в начале боевых действий и провокациях.

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Автор: Ирина Большунова
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