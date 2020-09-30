Система накоплений россиян потребовала новой пенсионной реформы

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии. Текст опубликован на сайте организации.

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии https://t.co/LAqpPMKLPq — Ведомости (@Vedomosti) September 30, 2020

Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» поддержал инициативу ФНПР.

«В целом, согласен. Ошибка была вообще, когда вводили накопительную пенсию в систему обязательного пенсионного страхования», — заявил депутат Госдумы.

В документе говорится, что ФНПР последовательно выступает за то, чтобы исключить накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования. При этом отмечается, что этот вопрос так и не нашел практического решения, что «приводит к правовым коллизиям».

ПС предлагает разобраться с механизмом формирования накопительной части пенсии и нормативными противоречиями, о которых говорит организация.

Из чего состоит пенсия?

Сегодня пенсия складывается из трех частей: фиксированной, страховой и накопительной. Фиксированная часть пенсии предоставляется абсолютно всем, кто наработал необходимый стаж и количество индивидуальных пенсионных баллов.

Размер страховой части зависит от уровня официальной заработной платы.

Задача накопительной системы — увеличить размер пенсии. Эта часть формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. За сохранность таких пенсионных накоплений и их вероятное приумножение отвечают специально созданные государственные или частные пенсионные фонды.

Чем накопительная часть не угодила ФНПР?

Накопительная часть пенсии может выплачиваться единовременно, срочно или бессрочно.

Бессрочная форма выплаты означает, что пенсионер получает деньги пожизненно или до исчерпания его накоплений. При этом ежемесячная сумма рассчитывается в соответствии с ожидаемым периодом выплаты — продолжительностью жизни гражданина после выхода на пенсию.

В ФНПР указывают, что сегодня этого параметра в системе обязательного пенсионного страхования больше нет. Его сохранили только для накопительного компонента.

Однако с каждым годом так называемый срок дожития пенсионера растет. Организация рассказывает, что при текущем пенсионном возрасте для мужчин и женщин (60 и 55 лет) и средней продолжительности жизни в 72 года фактический период дожития равен 12 и 15 годам соответственно. В 2015 году его повысили до 19 лет (228 месяцев). Ожидается, что к 2021 году он может достичь 22-х лет (264 месяца).

Между тем, чем больше период ожидания выплаты, тем меньше будет размер пенсионного обеспечения для гражданина в будущем.

«Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — отмечает ФНПР в документе.

Так, организация предлагает не только прекратить увеличение ожидаемого периода выплаты, но и законодательно вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.

По мнению заслуженного экономиста РФ, проректора РАНХиГС Андрея Марголина, отмена накопительной части пенсии может быть реализована только в том случае, если будет сокращен единый социальной налог. Сейчас его ставка составляет 30%, среди которых 22% — пенсионные отчисления.

«Допустим, накопительная часть отменяется. Но если так, то, может быть, пяток процентов скинуть? И тогда это обсуждение будет немножко в другом формате», — сказал эксперт в разговоре с «Политикой Сегодня».

По действующему законодательству, накопительная пенсия «заморожена» до 2023 года. Это означает, что все отчисления в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

По мнению доктора экономических наук, при такой ставке социального налога бизнес попросту «задыхается». А потому отмену накопительной части важно рассматривать в формате снижения нагрузки на бизнес. В таком случае у людей повысится зарплата, и они сами станут копить себе на пенсию только уже не в рамках государственной системы, а через негосударственные пенсионные фонды или депозиты.

«Это их личный выбор будет. На самом деле в этом и суть. Мы какого хотим в будущем иметь гражданина? Который будет просить свою пенсию у государства или уже возьмет ответственность за свое будущее сам? Вот же выбор где. Мне больше нравится вторая история», — полагает Марголин.

О том, что накопительную пенсию необходимо сделать на добровольной основе, говорил и Ярослав Нилов. До сих пор эта идея не была реализована из-за недоверия граждан к пенсионной системе в целом.

«Несколько лет уже правительство и Центробанк разрабатывает новый проект закона для того, чтобы была выведена система обязательного пенсионного страхования, и это все было переведено на добровольный формат. Однако это не получается сделать, в том числе и с учетом уровня недоверия к пенсионной системе, государственным пенсионным фондам со стороны граждан. Поэтому побудить россиян добровольно формировать себе пенсию крайне сложно», — сказал Нилов.

Однако, продолжает политик, государство ищет альтернативу, при которой накопительная система продолжила бы существовать вне обязательного страхования.

Ранее в Минтруде сообщили, что среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. Кроме того, планируется проиндексировать страховые пенсии на 6,3%, социальные — на 2,6%. А в следующем году на выплату страховых пенсий, вероятно, выделят 7,8 триллиона рублей.

«Политика Сегодня» узнала подробности от Ярослава Нилова о законопроекте депутатов ГД от фракции ЛДПР, который подразумевает выдачу продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам.