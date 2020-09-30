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12:01   30 Сентября 2020
Политика

Макрон: Европа должна самостоятельно выстраивать отношения с РФ без НАТО

Макрон: Европа должна самостоятельно выстраивать отношения с РФ без НАТО

Европейские государства должны сами структурировать и укреплять отношения с Россией без посредничества НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Слова французского лидера прозвучали на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Макрон подчеркнул, что Европа подошла к моменту, когда сама должна укреплять отношения с Москвой. Он напомнил, что раньше страны делегировали структурирование отношений с РФ Североатлантическому альянсу (НАТО).

Президент Франции добавил, что это не означает отказ Европы от трансатлантических связей, отметив при этом, что страны континента могут самостоятельно выстраивать отношения с Россией.

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Автор: Ирина Большунова
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