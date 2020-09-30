Шойгу рассказал о превосходстве российских БПЛА над зарубежными

Российские системы для перехвата беспилотников работают в несколько раз эффективнее зарубежных. Об этом в среду, 30 сентября, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в беседе с журналистом телеканала "Россия-24".

На Западе подобные системы перехватывают только 20% целей, в то время как российские разработки позволяют перехватить 80%. В Сирии был случай, когда около 80 БПЛА противника находились в воздухе вблизи российских позиций, а военные, находившиеся в Москве, видели все цели и пуски по ним в режиме онлайн, рассказал глава российского ведомства.