СМИ сообщили о возможной переброске боевиков из Ливии в Азербайджан

Ливийский самолет, прибывший в Баку, мог доставить в Азербайджан наемников из Сирии, пишет Федеральное агентство новостей.

Грузовой самолет, принадлежащий ливийской компании Burak Air, совершил посадку на территории Азербайджана, передает ФАН. На борту прибывшего из Ливии воздушного судна могут находиться сирийские боевики, переброшенные турецкой стороной для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне азербайджанских войск.

Четыре самолета с тысячами сирийских наемников ранее вылетели с ливийской территории, заявил глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халед Махджуб. По его словам, боевики будут использованы в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Самолеты компании Burak Air ранее не раз выступали в качестве перевозчика боевиков из Сирии в Ливию. До того как совершить рейс в Баку, воздушное судно компании с бортовым номером UZ116 / BRQ116 доставила наемников на ливийскую территорию из Турции.