Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:50   30 Сентября 2020
Политика

Глава МИД НКР призвал Россию помочь прекратить огонь в Карабахе

Глава МИД НКР призвал Россию помочь прекратить огонь в Карабахе

Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Масис Маилян призвал Россию помочь в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом передает РБК.

Если Россия не воспользуется своими инструментами, чтобы поспособствовать прекращению огня в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, "геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы", сообщил глава внешнеполитического ведомства НКР Масис Маилян.

По его словам, Турция оказывает военную поддержку Азербайджану, поставляя не только свое оружие, но и наемников из Сирии. Тем не менее президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает эту информацию, подчеркивая, что Анкара оказывает только моральную поддержку Баку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #азербайджан #армения #карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров