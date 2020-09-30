Глава МИД НКР призвал Россию помочь прекратить огонь в Карабахе

Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Масис Маилян призвал Россию помочь в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом передает РБК.

Если Россия не воспользуется своими инструментами, чтобы поспособствовать прекращению огня в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, "геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы", сообщил глава внешнеполитического ведомства НКР Масис Маилян.

По его словам, Турция оказывает военную поддержку Азербайджану, поставляя не только свое оружие, но и наемников из Сирии. Тем не менее президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает эту информацию, подчеркивая, что Анкара оказывает только моральную поддержку Баку.