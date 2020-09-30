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11:42   30 Сентября 2020
Общество

В США скончался автор легендарных песен Элвиса Пресли 

В США скончался автор легендарных песен Элвиса Пресли 

Легендарный музыкант Мак Дэвис умер в США на 79-м году жизни. О смерти певца сообщил его менеджер и давний друг Джим Мори, передает издание Vairety. 

Смерть Мака Дэвиса наступила накануне, написал Джим Мори. Он назвал артиста "музыкальной легендой" и заметил, что он, помимо всего прочего, был настоящим семьянином и другом с отличным чувством юмора.

Мак Дэвис стал известен благодаря песням, которые написал для Элвиса Пресли: "A Little Less Conversation", "Memories" и "In the Ghetto". Сам артист играл музыку в стиле кантри и снимался в кино. Звезда, посвященная легендарному музыканту, есть на голливудской Аллее славы в Лос-Анжелесе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #смерть #элвис пресли

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