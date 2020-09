В США скончался автор легендарных песен Элвиса Пресли 

Легендарный музыкант Мак Дэвис умер в США на 79-м году жизни. О смерти певца сообщил его менеджер и давний друг Джим Мори, передает издание Vairety.

Смерть Мака Дэвиса наступила накануне, написал Джим Мори. Он назвал артиста "музыкальной легендой" и заметил, что он, помимо всего прочего, был настоящим семьянином и другом с отличным чувством юмора.

Мак Дэвис стал известен благодаря песням, которые написал для Элвиса Пресли: "A Little Less Conversation", "Memories" и "In the Ghetto". Сам артист играл музыку в стиле кантри и снимался в кино. Звезда, посвященная легендарному музыканту, есть на голливудской Аллее славы в Лос-Анжелесе.