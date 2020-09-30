Испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор" завершены

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершил проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала НТВ.

Специалисты "Вектора" завершили клинические испытания вакцины от COVID-19 в среду, 30 сентября, сообщила Попова в передаче "Поздняков" на телеканале НТВ. Далее намечены тестирования препарата от Института имени Чумакова, добавила глава Роспотребнадзора.

Регистрация вакцины от коронавируса, созданной учеными центра "Вектор", планируется на 15 октября. Вакцинация будет добровольной, но при наличии профессиональных рисков ее могут сделать необходимой, подчеркнула Попова.