Рано или поздно российская государственность будет восстановлена в исторических границах, этому нет альтернативы. Однако, пока нельзя делать прогнозы о том, когда именно это произойдет.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал радиоведущий, публицист и политический обозреватель Армен Гаспарян, комментируя недавнее заявление бывшего премьера Донецкой Народной Республики Александра Бородая. Политик выразил уверенность, что в скором времени республики Донбасса войдут в состав Российской Федерации.

По словам Гаспаряна, этот процесс рано или поздно коснется не только Донбасса, но всех территорий южной Украины.

«Для меня очевидно, что это должно быть одним государством. Несмотря на все вопли шумеров из пяти западноукраинских областей», — уверен политолог.

Главенствующая на Украине идеология Галиции, как подтвердила практика, не влияет на мнение украинских граждан, говорит Гаспарян. По его словам, если завтра ее не станет, о ней никто даже не вспомнит.

Политолог напомнил и о событиях вековой давности — о Гражданской войне, разразившейся после революции 1917 года. Конфликт продемонстрировал, что жители современных территорий Украины отличаются способностью очень быстро забывать политические силы, находившиеся у власти еще несколько дней назад.

Напомним, ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Москве возможность включения республик Донбасса в состав РФ никогда не обсуждалась.