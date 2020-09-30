Украинцев предупредили о резком росте цен в 2021 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года.

«Следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года», – говорится в обзоре инфляции за август, который подготовило Минэкономики.

По информации ведомства, в августе 2020 года потребительские цены сезонно снижались, но в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%. Это стало следствием повышения стоимости коммунальных услуг в августе в связи со значительным подорожанием природного газа на 37,7%.

Ранее исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец сообщала, что американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Киевом, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG).

При этом Киев перераспределил расходы госбюджета и сократил программу «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме» на 756,9 млн грн ($26,7 млн).

Государственная служба статистики Украины информировала, что с начала 2020 года цены на товары и услуги в стране в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в полтора-два раза.

Самым заметным оказался рост цен на гречневую крупу. Если в декабре 2019 года гречка в среднем стоила 27,77 грн/кг (78,21 руб/кг), то к июлю цена взлетела до 37,18 грн/кг (104,71 руб/кг). Также подорожала говядина — 132,8 грн/кг (374 руб/кг) до 142,44 грн/кг (401,16 руб/кг).

Цены на яблоки подскочили на 233% с 16,34 грн/кг (46 руб/кг) до 38,06 грн/кг (107,19 руб/кг). Также за 2020 года на Украине существенно подорожали сигареты — цена выросла на 20–30%, а местное пиво на 8% с 16,30 грн (45,91 руб) до 17,61 грн (49,6 руб) за бутылку.

ІНДЕКСИ ЦІН Споживчі ціни в серпні 2020 року порівняно із липнем 2020 року знизилися на 0,2%, з початку року зросли на 1,2%.https://t.co/PpiRj8svsj — Державна служба статистики України (@Ukrstat) September 9, 2020

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева сообщала, что цена на арбузы в средине июля оказалась на треть выше, чем в 2019 году. По ее словам, так случилось из-за неблагоприятных погодных условий 2020 года, поэтому производители заново засеяли средние и поздние сорта арбузов.

Глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко также отмечал в августе, что на Украине цены на продукты растут из-за плохих погодных условий и ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Главные факторы — карантин и погода. Весенняя посевная кампания у нас началась еще в период жестких ограничений. Транспорт не ходил, семена и средства защиты растений можно было купить не везде. Многие дачники, которые из года в год выращивают на своих грядках овощи, в этом году туда просто не доехали. Изначально было понятно, что стоит ждать проблем, так как доля хозяйств населения на плодоовощном рынке у нас традиционно высокая», — разъяснял Дорошенко.

Депутат, глава Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий рассказывал, как супермаркеты устраивают акции с фейковыми скидками, манипулируют с весом упаковок, а цены на один и тот же товар в разных магазинах могут отличаться в 2,5 раза.

По его словам, многие украинские супермаркеты за счет продажи большого ассортимента товаров часто запутывают потребителей. Причем порой делают это специально. Например, привлекают акцией на какой-нибудь товар, но в разы поднимают цены на другой.