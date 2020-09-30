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11:32   30 Сентября 2020
Политика

Глава МИД Турции: Анкара сделает все необходимое для Азербайджана

Глава МИД Турции: Анкара сделает все необходимое для Азербайджана

Турция не проигнорирует запрос о военной помощи от Азербайджана, заявил министр Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министр иностранных дел заявил, что Турция "сделает все необходимое", если Азербайджан запросит военную поддержку у Анкары. Речь идет о напряженной ситуации в Нагорном Карабахе. Рано утром 27 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах со стороны Азербайджана.

Турция пытается активно вмешаться в карабахский конфликт. Мировое сообщество считает, что решить ситуацию возможно только мирным путем и за столом переговоров.

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Автор: Илья Романович
#турция #азербайджан #карабах

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