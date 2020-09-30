Шесть раундов ненависти. Как дебаты Трампа и Байдена стали «позором» Америки

Университет Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, втором по величине городе штата Огайо, вечером 29 сентября 2020 года стал ареной словесной дуэли между двумя кандидатами на пост американского президента: демократом Джозефом Байденом и республиканцем Дональдом Трампом. После полутора часов взаимных оскорблений и выпадов оппоненты разошлись, а эксперты назвали прошедшие дебаты «позором Америки».

Модератором дискуссии стал ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес. Из-за угрозы коронавируса участники не стали обмениваться рукопожатиями, ограничившись словесными приветствиями. Однако некоторые члены семьи Дональда Трампа проигнорировали требования врачей: сидящая в зале Иванка Трамп (дочь президента США) пренебрегла защитной маской.

Условно дебаты были поделены на шесть «раундов», каждый из которых длился 15 минут. Оппоненты начали дискуссию на пять минут позже заявленного времени.

О судьях и лжи

27 сентября 2020 года Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда США. С этой громкой новости Крис Уоллес и начал дебаты между участниками. По мнению Трампа, юрист со стажем и убежденная консерватор Баррет является отличным кандидатом на пост «главного судьи, который будет работать не хуже всех других».

Демократ Байден выдвинул иную точку зрения. Он связал выбор кандидатуры Барретт с реформой здравоохранения, от которой хочет «избавиться» Трамп. По словам кандидата от Демпартии, если новый верховный судья отменит закон, то «права женщин будут ущемлены». После того как Трамп в ответ припомнил снижение цен на инсулин, Байден применил самый распространенный прием подобных дискуссий:

«Все, что он говорит, — это ложь. Все знают, что он лжец. <…> Заткнитесь вы, в конце концов», — огрызнулся демократ.

О фейках и масках

После обсуждения кандидатуры Эми Кони Барретт ведущий дискуссии призвал оппонентов обсудить тему коронавируса. Джо Байден, который неоднократно обвинял Трампа в смерти 200 000 американцев, поспешил воспользоваться шансом: он сказал, что администрация Белого дома еще в феврале 2020 года знала о COVID-19, но не предупредила граждан США.

Трамп парировал, что, если бы на тот момент пост президента занимал Байден, реакция американских властей была бы еще медлительнее. Президент сказал, что «его хвалят губернаторы», но всю картину портят «бесконечные фейк-ньюз», которые выставляют его не в самом лучшем свете.

После этого Байден обвинил Трампа в том, что он не носит защитную маску. Президент США объяснил это тем, что на его выступления ходят слишком много людей, в то время как речи Байдена предпочитают слушать всего несколько человек.

«Если бы на вас [Байдена — прим. ред.] пришли толпы, а не три человека, вы поступили бы точно так же», — уколол оппонента Трамп.

«Да отстаньте вы от меня», — отмахнулся Байден.

О деньгах и американцах

Перейдя к теме финансов, действующий американский президент поспешил напомнить, что он «построил величайшую экономику в истории». Байден в ответ показательно рассмеялся. Он подчеркнул, что «у миллиардеров, таких как Трамп» дела идут действительно неплохо, чего нельзя сказать о простых американцах.

«Простые люди, как у вас дела? Он [Трамп — прим. ред.] так работал, что он будет первым президентом, который покинет свой офис, когда рабочих мест стало меньше, чем до того, как он пришел. Нельзя починить экономику, пока не справишься с COVID-19», — объявил спикер.

Глава Белого дома напомнил, что Джо Байден, по сути, уже 47 лет находится у власти (демократ был заместителем бывшего президента Барака Обамы), но за весь этот срок «ничего не сделал». Соперник решил не углубляться в эту тему:

«Вы [Трамп — прим. ред.] худший президент», — отрезал Байден.

Также в ходе дебатов Трамп опровергнул недавно появившееся обвинения в том, что он якобы уже несколько лет не платит налоги. По словам 45-го президента, он «заплатил миллионы долларов подоходного налога».

О магазинах и антифашистах

После оппоненты перешли к теме расового неравенства. Джо Байден, который в начале протестов Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) поддерживал протестующих и призывал людей выйти на улицы, обвинил Трампа, что тот разгонял активистов движения слезоточивым газом, когда те вышли «на мирный протест у Белого дома».

Республиканец обратился к статистике и беспорядкам в городе Портленд летом 2020 года. По его мнению, жители города страдали из-за нерешительности управленцев из Демократической партии США:

«Все города, где были самые сильные беспорядки, контролируются демократами. <…> Вы [Байден — прим. ред.] даже не можете произнести слова "органы правопорядка". Потому что вы потеряете поддержку своих радикальных левых. Портлендом руководят радикалы. Как только мы там появились, они подняли ручки кверху».

Кандидат от Демпартии пообещал, что в случае его избрания президентом США он «усадит силовиков и правозащитников за стол переговоров». Мирный протест же необходим, заверил Байден, ведь именно так люди отстаивают свою свободу.

«Мирный протест — это когда жгут магазины?», — удивился Трамп.

Когда речь зашла о прямом расизме, член республиканской партии сообщил, что покончил с тренингами по расовой чувствительности, потому что они внушали американцам «очень плохие мысли». Байден перебил спикера:

«Он [Трамп — прим. ред.] сам расист».

Трамп отреагировал спокойно и сослался на движение «Антифа», которое, по его мнению, несет полную ответственность за протесты BLM.

«Все неприятности в стране слева, а не справа. Нужно что-то делать с "Антифа" и левыми радикалами. "Антифа" — это ужасно», — добавил президент.

О ветеранах и деревьях

Когда модератор попросил участников дебатов высказаться, почему граждане США должны проголосовать именно за них, Трамп вспомнил про рабочие места, укрепление армии и привел одобрительные отзывы от американских ветеранов.

Байден же указал, что Соединенные Штаты при Трампе «стали слабее». Вместо перечисления собственных достижений демократ предпочел обесценить все сказанное оппонентом.

После этого участники дискуссии обсудили экологию. Дональд Трамп сказал, что разговаривал с «лесными странами» о высадке «миллиардов деревьев». Также он заявил, что к 2035 году США полностью перейдут на «чистую энергию», благодаря «перестройке зданий» и электромобилям. Байден назвал это «глупой затеей».

Реакция зрителей

После того как дебаты завершились, ведущий CNN Джейк Таппер назвал их «пожаром внутри мусорного ведра»:

«Это были худшие дебаты, которые я когда-либо видел. Это даже не было спором. Это было позором», — сказал журналист.

Американские эксперты сошлись во мнении, что дискуссия между Джо Байденом и Дональдом Трампом стала одной из самых «грязных» предвыборных схваток за всю историю страны. Политический обозреватель телеканала CNN Кристофер Циллицца в официальном материале, посвященном итогам дебатов, намеренно оставил поле Hits (выпады, утверждения оппонентов – англ.) пустым:

«Это пространство намеренно оставлено пустым. Это были абсолютно ужасные дебаты, которые абсолютно ничего не сделали для просвещения общественности о двух кандидатах и о том, что они будут делать, если им дадут четыре года на пост президента США. Это был, без сомнения, самый худший спор, который я когда-либо освещал за два десятилетия своей работы», — написал аналитик.

Британская газета The Guardian написала, что дебаты между Трампом и Байденом можно назвать «медвежьей услугой электорату». Выборы в США состоятся третьего ноября 2020 года.