Обследование на коронавирус прошли 26 652 жителя Петербурга за сутки

Петербургские врачи провели 26 652 теста на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки. Об этом говорится на сайте администрации Северной столицы.

Медработники продолжают наблюдать за состоянием здоровья 2662 человек в Петербурге, 23 из них находятся в обсерваторе. Контактными считаются 506 пациентов. Режим самоизоляции соблюдают 2133 горожанина. Единая региональная информационно-справочная служба обработала 222 вызова по вопросам о COVID-19.

Работающие с пациентами с COVID-19 петербургские медики получили стимулирующие выплаты, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Заболевшим работникам медучреждений было предоставлено по 300 тыс. рублей. Семьям скончавшихся выплатили по 1 млн рублей, отметил градоначальник.