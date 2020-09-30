Спецслужбы США получили аналитические данные от разведки России. Основателем темы о "вмешательстве" РФ в выборы-2016 оказалась команда Хилари Клинтон, пишет ТАСС.

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф обратился к комитету Сената Конгресса. В своем письме он указал, что российская разведка предоставила данные о плане экс-кандидата на пост президента США Хилари Клинтон. Команда политика собиралась устроить скандал с участием Дональда Трампа, заявив о его связи с Москвой.

Американская разведка подчеркнула, что Хилари Клинтон пыталась отвлечь внимание от своей кампании. Однако возникает вопрос: почему полученные данные раскрылись только сейчас?

Председатель юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэм ответил на письмо Рэтклиффа. По его словам, ФБР преследует двойные стандарты в отношении Трампа и Клинтон.

Президентские выборы состоялись в США в 2016 году. Победу одержал Дональд Трамп. Однако многих американских политиков такой исход не устроил. Сразу же появились заявления о "вмешательстве РФ" и связях Трампа с Москвой. В связи с этим экс-спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование против компании "Конкорд", которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Так называемое расследование длилось несколько лет, были потрачены миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Обвинения оказались необоснованными. После провала Мюллер подал в отставку.

В связи с постоянными вбросами в отношении РФ Федеральное агентство новостей опубликовало материал "Отцы-основатели хаоса". В материале журналисты рассказали, кто стоит за инфовойной против России.