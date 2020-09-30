Американские спецслужбы развеяли миф демократов о сговоре Трампа с Россией

«Сговор» Дональда Трампа с Москвой, в котором Демократическая партия обвиняла Россию и нынешнего президента США, был выдуман предвыборным штабом Хиллари Клинтон в 2016 году. Соответствующий документ рассекретили американские спецслужбы.

Теперь достоверно известно, что никаких «русских хакеров», взломавших американскую демократию, не было.

«В конце июля 2016 года спецслужбы США смогли ознакомиться с аналитической информацией российской разведки, в которой говорилось, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон утвердила в качестве плана своей предвыборной кампании устроить скандал с участием кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявив о том, что он связан с [президентом России Владимиром] Путиным и взломом россиянами [серверов] Национального комитета Демократической партии», — сказано в тексте рассекреченного документа.

Зачем Клинтон оболгала Россию и Трампа?

Откровенную клевету международного уровня, за которой последовали очередные санкции против России, штаб Клинтон использовал с конкретной целью — отвлечь внимание избирателей от масштабных коррупционных скандалов с участием Хиллари.

В августе 2016 года, за три месяца перед президентскими выборами в США, были обнародованы 725 страниц переписки ближайшей помощницы Клинтон — Хумы Абедин. Эта информация открыла американцам глаза на масштабы коррупции в Демократической партии.

Экс-кандидат брала деньги буквально за все: начиная от «платы за встречу» с ней, получаемой от известных американских бизнесменов и политиков, заканчивая тайными «пожертвованиями» в фонд Клинтон от нефтяных шейхов Катара и Саудовской Аравии.

Спустя два месяца скандалы с участием Клинтон разрослось до невероятных масштабов. Сайт WikiLeaks опубликовал ее конфиденциальные электронные письма. В открытый доступ утекла настолько компрометирующая информация, что штаб Клинтон потерял всякую надежду на победу.

Речь шла уже не только о коррупции, но и о тайном шантаже руководства других стран: Клинтон угрожала Китаю наращиванием систем ПРО в дальневосточном регионе в случае, если власти КНР не окажут давление на КНДР по проблеме денуклеаризации. Также экс-кандидата уличили в проплаченных агитационных кампаниях в «независимых» американских СМИ вроде New York Times, Boston Globe и CNN.

После столь глобального разоблачения Клинтон оставалось лишь одно: перевести «стрелки» на противника и придумать сенсационные «связи» Трампа с Россией. Шансы на президентство были утеряны, но только так Клинтон могла сохранить остатки репутации, которая рушилась на глазах, лишая ее не только президентского кресла, но и вообще политической карьеры. Хиллари «переплюнула» даже своего мужа, питавшего особую страсть к молодым сотрудницам Белого дома.

Чем обернулся для РФ и США план Клинтон?

В 2018 году Госдепартамент США под давлением демократов ввел санкции против россиян и российских компаний, которые якобы были причастны к «вмешательству РФ» в президентские выборы 2016 года в Штатах. Одним из инициаторов санкционного давления на Россию был и экс-президент США Барак Обама – однопартиец и верный товарищ Клинтон прекрасно знал, что обвинения против России выдвинуты ложные.

Помимо 27 физических лиц, включая главу ГРУ Игоря Коробова, замглавы ГРУ Сергея Гизунова и бизнесмена Евгения Пригожина, ограничительные меры ввели против нескольких российских компаний.

Особое внимание в США уделили Пригожину. В мае 2017 года Вашингтон пытался обвинить его компанию «Конкорд» во вмешательстве в выборы, для чего организовал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. «Конкорд» выиграл дело в американском суде — обвинения были сняты, уголовное дело прекращено. Но предприниматель подал ответный иск на сумму 50 миллиардов долларов за незаконное судебное преследование и санкции.

За два года американские налогоплательщики, сами того не желая, заплатили за «расследование» почти 30 миллионов долларов. Вывод Мюллера демократов разочаровал: никаких доказательств сговора Трампа ни с Пригожиным, ни с Кремлем, спецпрокурор не обнаружил. Тем не менее, кое-что Мюллер хотел сохранить в тайне, закрывая дело о «вмешательстве в американские выборы». Подробнее об этом в расследовании Федерального агентства новостей.

Мнение из Совета Федерации РФ

«Политика Сегодня» спросила у сенатора Владимира Джабарова, могла ли Клинтон использовать в угоду политических амбиций клевету международного уровня, еще и заручившись в этом деле поддержкой экс-президента Обамы. Парламентарий уверен, что политик с легкостью пошла на это.

«Это делается очень просто: американские политики работают с фейковыми новостями, вбросами и легко могли использовать ситуацию, обвинить Россию во вмешательстве в выборы США. Очередные выборы в Штатах только предстоят, а уже идет речь о том, что Россия «готовится вмешаться и в эти выборы». К сожалению, мир сейчас таков: сначала появляются «факты», а когда они проверяются, время уже упущено и правда никого не интересует», — рассказал сенатор.

Рано или поздно правда бы раскрылась, но подобные поступки не красят власть имущих Америки, подчеркивает Джабаров. Впрочем, фальсификации и другие «грязные» методы использовались Госдепом не только перед президентскими выборами.

«Аналогичная ситуация с [Алексеем] Навальным, со Скрипалями – сначала Россию обвиняют, а потом оказывается, что это был «пшик». Равно как и раньше, когда США обвиняли [президента Ирака] Саддама Хуссейна в использовании оружия массового поражения, принеся какую-то пробирку* со стиральным порошком, а потом никакого оружия не оказалось. Но дело уже было сделано», — заключил парламентарий.

*В 2003-м году госсекретарь США Колин Пауэлл обосновал вторжение в Ирак, заявив о якобы производстве биологического оружия по поручению Саддама Хусейна: доказательством была показанная с трибуны ООН пробирка с белым порошком — образцом этого оружия, но это оказалось ложью.