Меркель подтвердила, что проведет переговоры с Тихановской

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель сообщила, что ее встреча с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской действительно состоится. Об этом пишут СМИ.

По словам Меркель, ее встреча с Тихановской состоится в скором времени. Это следует из заявления канцлера ФРГ в бундестаге, пишет ТАСС. Меркель также выразила свое восхищение белорусскими женщинами, участвующими в уличных акциях.

Тихановская проиграла на выборах в Республике Беларусь действующему президенту страны Александру Лукашенко. За нее проголосовали около 10% населения. После оглашения результатов в стране начались незаконные уличные акции, а сама политик уехала в Литву.

Из-за рубежа Тихановская распространяет призывы продолжать массовые митинги в Белоруссии. Поддержку ей выразили западные лидеры, подтвердив свои планы по вмешательству в дела другого государства.