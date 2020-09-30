Необработанную древесину запретят вывозить из РФ с 2022 года

Президент России Владимир Путин поручил властям страны с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз необработанной или грубо обработанной древесины. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

По словам главы государства, запрет должен распространяться на хвойные и лиственные породы деревьев. Путин акцентировал внимание на необходимости поставить жесткий заслон вывозу необработанной древесины из России.

Для этого, по мнению президента, следует активнее использовать современные технологии. Он предложил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, которая включала бы государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех регионов правилам.