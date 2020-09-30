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10:46   30 Сентября 2020
Общество

Оперштаб зафиксировал 8481 новый случай коронавируса в России

Оперштаб зафиксировал 8481 новый случай коронавируса в России

Оперштаб РФ зарегистрировал 8481 новый случай коронавируса в 84 регионах страны за последние сутки. По данным врачей, около 25,6% всех зараженных не имели клинических проявлений болезни.

Также за последние 24 часа было зафиксировано 5858 случаев выздоровления от COVID-19 и 177 летальных исходов в результате осложнений инфекции.

В настоящий момент коронавирус выявлен примерно у 1,176 миллиона россиян, проживающих в 85 регионах страны. Более 958 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели и выписались из медицинских учреждений, а 20 722 человека скончались вследствие тяжелого течения болезни.

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Автор: Василий Пименов
#статистика #коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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