Горбачев рассказал о перспективах СССР

Сохранение Советского Союза сделало бы мир лучше, стабильнее и безопаснее. Об этом заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию The Times.

По его словам, распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки, пишет РИА Новости. Если бы СССР сохранился, мир стал бы справедливее, говорит Горбачев.

Бывший президент СССР также признал ошибки. Он считает, что произошло слишком позднее реформирование партии, а экономические реформы оказались недостаточно смелыми. Горбачев напомнил и о достоинствах СССР: окончилась холодная война, заключены соглашения о ядерном разоружении, была свобода слова и свобода выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность. В заключение он добавил, что радикалы и сепаратисты "добили СССР", не думая о последствиях.

Горбачев дал совет будущему президенту США, сообщает телеканал "360".