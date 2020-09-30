Актер Конкин подозревает возлюбленного дочери в ее гибели

Артист Владимир Конкин рассказал, что его семья подозревает последнего бойфренда умершей дочери Софии в причастности к трагическому событию, сообщает издание StarHit.

Мужчина негативно относится к молодому человеку, с которым в течение нескольких месяцев встречалась 32-летняя девушка. Он также обратил внимание, что не понимает, зачем мужчина рассказывает в социальных сетях о том, что москвичка находилась в состоянии алкогольного опьянения, пишет издание

"Он выставил ее фото в социальных сетях, сказал про смерть. Зачем это делать?" — отметил он.

Девушка скончалась в одной из больниц Москвы, куда ее госпитализировали после того, как нашли в бассейне фитнес-клуба, сообщает телеканал "360". Ее похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилой матери, которая скончалась в 2010 году. Сам деятель искусства не смог долго присутствовать на похоронах из-за испытываемых эмоций.