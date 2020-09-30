С неизвестным грузом в Баку прибыл самолет из Триполи

В Баку приземлился ночной рейс из Триполи. По данным Flightradar 24, на борту был размещен неизвестный груз.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), самолет из Ливии совершил рейс из Триполи в Баку. По информации мониторингового ресурса Flightradar24, на борту был размещен неизвестный груз.

Самолет авиакомпании Burak Air совершили свой рейс в столицу Азербайджана Баку из Триполи в ночь с 29 на 30 сентября. На борту самолета могли находиться сирийские боевики.

Отметим, что Армения с момента обострения события в Нагорном Карабахе неоднократно сообщала, что в зоне боевых действий принимают участие в боях на стороне азербайджанской армии наемники из Сирии. По данным военного ведомства Армении, их вербовкой занималась Турция, которая также вмешивалась в ход внутриливийского кризиса. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркивал, что в карабахском конфликте он поддерживает Азербайджан.

До этого разведка Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщала, что Анкара перебрасывает в Азербайджан из Ливии своих наемников. Глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа Халед Махджуб рассказал об этом в интервью изданию Al-Arabiya.