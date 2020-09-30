Шредер потребовал от Берлина передачи Москве сведений по Навальному

Руководство Германии должно поделиться с Россией сведениями, касающимися инцидента с блогером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

По словам Шредера, который руководит комитетом акционеров Nord Stream AG, совершенно неуместно проводить какие-либо параллели между случаем с Навальным и строительством газопровода "Северный поток — 2".

Шредер подчеркнул, что в случае остановки проекта участники, занятые в его реализации, потеряют около 10 млрд евро, которые были в него вложены.