9:41 30 Сентября 2020Политика
Шредер потребовал от Берлина передачи Москве сведений по Навальному
Руководство Германии должно поделиться с Россией сведениями, касающимися инцидента с блогером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.
По словам Шредера, который руководит комитетом акционеров Nord Stream AG, совершенно неуместно проводить какие-либо параллели между случаем с Навальным и строительством газопровода "Северный поток — 2".
Шредер подчеркнул, что в случае остановки проекта участники, занятые в его реализации, потеряют около 10 млрд евро, которые были в него вложены.