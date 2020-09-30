Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:41   30 Сентября 2020
Армия

Ереван сообщил об авиаударах азербайджанских ВВС по северной части Карабаха

Ереван сообщил об авиаударах азербайджанских ВВС по северной части Карабаха

Азербайджанские военные наносят авиаудары по северной части Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны Армении в среду, 30 сентября.

Кроме того, в армянском военном ведомстве заявили, что в воздухе находятся истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции.

Конфликт у армяно-азербайджанской границы в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. Ереван в свою очередь заявил, что Баку начал наступление на карабахском направлении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #карабах #f-16 #ввс турции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...