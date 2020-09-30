Ереван сообщил об авиаударах азербайджанских ВВС по северной части Карабаха

Азербайджанские военные наносят авиаудары по северной части Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны Армении в среду, 30 сентября.

Кроме того, в армянском военном ведомстве заявили, что в воздухе находятся истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции.

Конфликт у армяно-азербайджанской границы в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. Ереван в свою очередь заявил, что Баку начал наступление на карабахском направлении.