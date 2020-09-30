Независимые профсоюзы предложили отказаться от накопительной пенсии

Федерация независимых профсоюзов предложила Правительству России рассмотреть вопрос отмены механизма накопительной пенсии. По мнению авторов инициативы, правовые коллизии негативно сказываются на обеспечении граждан, пишет РИА Новости.

Накопительная пенсия является одним из компонентов материальной поддержки пожилых граждан, однако в текущей ситуации механизм стал менее эффективен. Из законодательства убрали положение о периоде выплат, что привело к появлению "правовой коллизии". В итоге застрахованные будут получать меньшую ежемесячную выплату, считают в ФНПР.

Размер накопительной пенсии увеличивается ежегодно, таким образом доводя установленный законом период выплат до реальных значений продолжительности жизни. В 2020 году индексация позволила повысить размер пособия более чем на 9%, в несколько раз превысив годовой уровень инфляции.