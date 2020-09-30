Кандидаты в президенты США провели первые теледебаты

Американский лидер Дональд Трамп и его соперник по президентским выборам политик Джо Байден провели теледебаты, трансляцию из университета "Кейс Уэстерн Резерв" в Кливленде вели центральные американские каналы.

Во время дебатов соперники обсудили медицинскую реформу, пандемию коронавируса, глобальное потепление, назначение нового судьи Верховного суда, тему расизма. СМИ сообщили, что перед началом теледебатов кандидаты в президенты США по предварительной договоренности не пожали друг другу руки. Во время разговора оппоненты перебивали друг друга и обвиняли во лжи.

"Ты бы заткнулся, чувак! Это так не по-президентски", — заявил Байден, обращаясь к Трампу.

Ведущему дебатов Крису Уоллесу с трудом удалось перейти к новой теме спустя 70 минут. Однако нынешний президент США продолжил перебивать своего оппонента. В ответ Байден назвал Трампа "клоуном" и "худшим" президентом в США.