Ракова сообщила о еще 1349 вылечившихся от коронавируса москвичах

Лечение от коронавируса завершили еще 1349 пациентов столичных клиник. Такое заявление сделала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего 248 тыс. человек вылечились от коронавирусной инфекции под присмотром московских медиков с начала пандемии коронавируса, обратила особое внимание Ракова в комментарии журналистам. Вылечившиеся от COVID-19 жители Москвы смогут сдать плазму крови для лечения других пациентов с коронавирусом, напомнила она.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Порядка 33 млн случаев коронавирусной инфекции зафиксировали врачи с начала 2020 года. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.