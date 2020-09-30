Россиян могут поддержать в пандемию продлением кредитных каникул

Программа кредитных каникул в России может быть продлена для тех, кто пострадал в пандемию коронавируса. Эксперты РИА Новости поддержали это предложение.

Закон о кредитных каникулах был принят в России еще в начале апреля. Помощь оказывается гражданам и индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали больше, чем на 30% в период пандемии. Также право на отсрочку есть у бизнесменов из пострадавших отраслей. Воспользоваться правом на отсрочку можно до 30 сентября этого года. Однако эксперты считают, что эту меру поддержки нужно продлить.

По мнению специалистов, кредитные каникулы являются важной мерой поддержки населения. Многие заемщики все еще не восстановили прежний уровень дохода и начинают процедуру банкротства. Эксперты отмечают, что людям нужно еще время для стабилизации ситуации.