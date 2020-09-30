Минобороны Азербайджана отчиталось об уничтожении ЗРК С-300 Армении

Во время боев на территории Шушакенд Ходжавендского района азербайджанские военнослужащие отчитались об уничтожении армянского ЗРК С-300 на территории НКР. Об этом сообщает РИА Новости.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 был уничтожен на территории Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Всего, по данным Азербайджана, Армения потеряла в конфликте свыше 130 единиц боевой техники, ранено и убито около 2,7 тысячи военнослужащих противника.