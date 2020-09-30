Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:21   30 Сентября 2020
Армия

Минобороны Азербайджана отчиталось об уничтожении ЗРК С-300 Армении

Минобороны Азербайджана отчиталось об уничтожении ЗРК С-300 Армении

Во время боев на территории Шушакенд Ходжавендского района азербайджанские военнослужащие отчитались об уничтожении армянского ЗРК С-300 на территории НКР. Об этом сообщает РИА Новости.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 был уничтожен на территории Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Всего, по данным Азербайджана, Армения потеряла в конфликте свыше 130 единиц боевой техники, ранено и убито около 2,7 тысячи военнослужащих противника.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...