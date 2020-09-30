Трамп и Байден устроили словесную перепалку во время дебатов

Президент США Дональд Трамп и его оппонент на выборах Джозеф Байден в начале дебатов устроили перепалку. Трансляция велась в эфире телеканала USA Today.

Трамп обвинил Байдена в намерении отобрать у 180 млн жителей США частные страховки. Байден в ответ заявил, что Трамп желает отказаться от популярных в стране мер по расширению медстрахования. Байден также заявил, что слова Трампа являются неправдой.

Представитель демократов сообщил, что в случае победы примет меры по расширению принятой Обамой системы медицинского страхования. Трамп также в ходе дебатов несколько раз перебивал Байдена, тот в ответ просил его "заткнуться", называл "клоуном" и "худшим в истории США президентом".