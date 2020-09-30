Шойгу рассказал об уничтожении российскими военными боевиков ИГ в Сирии

Военные РФ в Сирии ликвидировали более 133 тысяч боевиков, в том числе 865 главарей группировок. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью газете "Красная звезда".

Шойгу рассказал, что задача, поставленная Владимиром Путиным, полностью выполнена. Глава Минобороны добавил, что запрещенная в РФ террористическая организация ИГ в Сирии уничтожена.

Он отметил, что российские военные поставили надежный заслон для дальнейшего распространения терроризма в другие страны. По его словам, военные получили реальный боевой опыт. Также была показан эффективность боевой техники в ходе реальных боевых действий на территории Сирии.