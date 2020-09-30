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5:53   30 Сентября 2020
Политика

Трамп считает, что Байдена нельзя ассоциировать со словом "умный"

Трамп считает, что Байдена нельзя ассоциировать со словом "умный"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время первых телевизионных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом усомнился в интеллекте оппонента. Об этом сообщает ТАСС.

Действующий глава страны считает, что у его противника на выборах президента нет ничего умного. Трамп заявил, что Байден за 47 лет не сделал ничего, сообщает СМИ.

Лидер Америки против, что его оппонент употребляет слово умный. Потому, что демократ не помнит название колледжа, который оканчивал, по мнению Трампа.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #выборы #байден #трамп

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