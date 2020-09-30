Вильфанд рассказал о скором уходе бабьего лета в России

Аномальное тепло в европейской части России продлится до понедельника. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик отметил, что европейская территория находится в теплой части антициклона. Благодаря этому дневные температуры составляют от 17 до 20 градусов. По словам Вильфанда, это выше нормы на 5-6 градусов.

Специалист заявил, что бархатный сезон продолжается и на Черном море. Так, температура воды в Геленджике и Сочи составляет 25 градусов.