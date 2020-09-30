Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:06   30 Сентября 2020
Общество

Вильфанд рассказал о скором уходе бабьего лета в России

Вильфанд рассказал о скором уходе бабьего лета в России

Аномальное тепло в европейской части России продлится до понедельника. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик отметил, что европейская территория находится в теплой части антициклона. Благодаря этому дневные температуры составляют от 17 до 20 градусов. По словам Вильфанда, это выше нормы на 5-6 градусов.

Специалист заявил, что бархатный сезон продолжается и на Черном море. Так, температура воды в Геленджике и Сочи составляет 25 градусов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#погода #бабье лето #вильфанд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...