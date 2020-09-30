Совбез ООН призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Члены Совета безопасности ООН выразили свою обеспокоенность в связи с происходящими боевыми действиями в районе нагорнокарабахского конфликта. Сообщения председателя СБ ООН Абду Абарри передало РИА Новости.

Армению и Азербайджан немедленно призвали прекратить огонь и приступить к переговорам. К тому же, Совбез ООН поддержал центральную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Они строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей", — поделился Абарри.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда Азербайджан сообщил, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты линии соприкосновения. Ереван же заявлял, что это Баку начал наступление в сторону Нагорно-Карабахской Республики.