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4:42   30 Сентября 2020
Политика

Совбез ООН призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Совбез ООН призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Члены Совета безопасности ООН выразили свою обеспокоенность в связи с происходящими боевыми действиями в районе нагорнокарабахского конфликта. Сообщения председателя СБ ООН Абду Абарри передало РИА Новости.

Армению и Азербайджан немедленно призвали прекратить огонь и приступить к переговорам. К тому же, Совбез ООН поддержал центральную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Они строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей", — поделился Абарри.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда Азербайджан сообщил, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты линии соприкосновения. Ереван же заявлял, что это Баку начал наступление в сторону Нагорно-Карабахской Республики.

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Автор: Ирина Большунова
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