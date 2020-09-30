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3:57   30 Сентября 2020
Политика

Аваков эмоционально прокомментировал слова Фокина о войне Украины с РФ

Аваков эмоционально прокомментировал слова Фокина о войне Украины с РФ

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал слова замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина о том, что дипломат не видит доказательств ведения РФ войны против Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава МИД Украины разместил эмоциональный пост, в котором подверг критике заявление Фокина. По его словам, на этой войне "погибли тысячи солдат и гражданских".

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины", — заявил министр.

Аваков также заявил, что последние недели заявления Фокина наносят большой ущерб Украине. По его словам, они причиняют "боль и гнев" украинцам.

Фокин ранее подчеркнул, что не видит каких-либо подтверждений тому, что между Россией и Украиной ведется война.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #аваков #фокин

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